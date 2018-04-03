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Представители националистических организаций собрались в центре Киева, напротив стадиона имени Лобановского, чтобы затем отправиться колонной к Кабинету Министров, Верховной Раде и Администрации Президента, сообщает «Украинская правда».

Организовали мероприятие партии «Свобода», «Национальный корпус» и «Правый сектор». Они будут требовать деолигархизации Украины.

За общественным порядком в центре столицы следят полицейские, саперы и кинологи. Правоохранители перекрыли движение по улицам Грушевского и Шелковичная. Начинают перекрывать улицу Арсенальную в направлении здания парламента.

Фото: УП

Как пишет в Facebook пресс-секретарь лидера «Свободы» Олега Тягнибока Кристина Равлюк, ориентировочный график марша - шествие к Кабмину, ВР и АП. У каждого здания предполагается выступление лидеров марша.

Под парламентом руководители шествия представят «антиолигархический пакет коренных преобразований», а перед АДМИНИСТРАЦИЕЙ президента зачитают резолюцию марша.
ForUm

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