В 2014 году Кремлю был предложен план по дестабилизации ситуации в Запорожской области. Об этом пишет британское издание The Times в статье «Операция Троя: российский план распространения хаоса в Украине», сообщает «Голос Америки».

Автор статьи Том Парфитт отмечает, что существовал тайный план «Троя», который в ноябре 2014 направил в Кремль бывший депутат российской Думы от путинской партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

В плане были четко указаны имена главарей пророссийских беспорядков, а шпионы уже действовали на месте событий. Речь шла о стратегии подготовки населения Запорожской области в пророссийского мятежа в регионе, или как подавал это Муратов - «освобождения от нацистско-фашистских оккупантов».

Это предложение было частью более широкого плана Кремля по дестабилизации Украины. Все это вошло в доклад, с которым ознакомилось издание The Times. Доклад основан на утечках информации из писем электронной почты влиятельного советника Владимира Путина - Владислава Суркова, которого некоторые называют «путинским Распутиным».

Соавтор доклада Боб Сили, депутат британского парламента от Консервативной партии, заявил, что утечки проливают свет на скрытые кампании и гибридную войну с четким указанием финансирования кибератак, распространения фейковых новостей, раздачу взяток, оплату участия в акциях, и до конкретной «цены» за свержение региональных правительств.

В 2014 году Муратова назначили представителем Путина у донецких сепаратистов в восточной Украине.

Согласно плану операции «Троя», Муратов предлагал потратить $181 тыс. на распространение пророссийского мятежа дальше к западу от Донбасса. Документ, вероятно, был направлен заместителю Суркова.

Это был план манипуляции общественным мнением перед мятежом в Запорожье, который имел целью вырвать регион из орбиты центрального правительства в Киеве. В этом мятеже использовалась бы существующая российская шпионская сеть, которая уже действовала на той территории. Предполагалось установление контакта с местной полицией и СБУ.

План Муратова, по признакам, никогда не был воплощен в жизнь, и трудно сказать, пишет Том Парфитт, рассматривала ли его Москва как серьезное предложение.

План четко изложил, куда должны идти средства бюджета операции - от $40 тыс. на организацию пророссийских протестов в Запорожье, $10 тыс. на поддержку сети агентов в СБУ и Министерстве внутренних дел и до $49 тыс. на покупку транспортных средств.

Документ был частью третьего транша электронной почты, обнаруженной сетью украинских хакеров в ноябре прошлого года. Два предыдущих транша разоблачены в 2016 году. Их тщательно изучал соавтор доклада Боб Сили. Кремль назвал полученную информацию сфабрикованной, хотя некоторые люди, которые прислали Суркову электронные письма, опубликованные хакерами, заявили, что они неподдельные.

Если это так, пишет автор, тогда полученные хакерами мейлы свидетельствуют о долгосрочной попытке направлять политику в Украине в пользу Кремля, сея разделение и пропагандируя автономию для регионов со значительным русскоязычным населением, чтобы ослабить контроль центрального правительства в Киеве.

Парфитт обращает внимание на то, что абсолютно идентичные методы были использованы на Донбассе параллельно с российским военным вторжением, которое сыграло решающую роль в боевых действиях против украинских войск в 2014 году.