По материалам Службы безопасности Украины в Луганской области объявили о подозрении в совершении преступления двум «заместителям министра внутренних дел ЛНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что в 2014 году двое жителей Луганска - участковый инспектор и освобожденный от должности оперуполномоченный местного райотдела милиции присоединились к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе террористической организации «ЛНР», злоумышленники пока занимают «должности заместителей министра внутренних дел».

Оперативники спецслужбы задокументировали факты осуществления ими незаконного преследования украинских граждан, участия в подавлении сопротивления террористам со стороны гражданского населения и содействие боевикам ОРЛО в противодействии силам антитеррористической операции.

Фигурантам дела заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемые объявлены в розыск. Продолжается досудебное расследование.