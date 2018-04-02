также в разделеОбщество
2 апреля. Картина дня 26
Адвокат: Балуха избил конвой 15
Суд арестовал задержанное в Азовском море судно 18
Добкин согласился рассказать суду о бегстве Януковича 31
В украинских реках продолжает прибывать вода 16
Рева хочет заставить детей платить алименты на содержание пожилых родителей 264
Украинских политзаключенных могут обменять на 20 россиян 22
Польша построит скоростное шоссе к границе с Украиной 26
Гройсман поручил усилить весовой контроль на дорогах 38
Суд: Без справки о смерти «Гиви» считается живым 84
С начала АТО из-за подрыва на взрывоопасных предметах погибли 2558 человек 23
В Украине проведут массовую проверку судов 32
Прошедший март в Киеве был самым холодным с начала века 28
Пограничники раскрыли схему незаконного ввоза авто на «евробляхах» 162
Минздрав разорвал контракт с Амосовой 85
Решение КДКП по Холодницкому обещают не раньше лета 21
Балух голодает уже две недели 35
Из подтопленных улиц Ахтырки эвакуировали уже более 40 человек 50

По материалам Службы безопасности Украины в Луганской области объявили о подозрении в совершении преступления двум «заместителям министра внутренних дел ЛНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что в 2014 году двое жителей Луганска - участковый инспектор и освобожденный от должности оперуполномоченный местного райотдела милиции присоединились к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе террористической организации «ЛНР», злоумышленники пока занимают «должности заместителей министра внутренних дел».

Оперативники спецслужбы задокументировали факты осуществления ими незаконного преследования украинских граждан, участия в подавлении сопротивления террористам со стороны гражданского населения и содействие боевикам ОРЛО в противодействии силам антитеррористической операции.

Фигурантам дела заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемые объявлены в розыск. Продолжается досудебное расследование.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги