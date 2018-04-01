В Ивано-Франковске патрульные задержали три автомобиля и 11 мужчин, причастных к стрельбе, сообщает пресс-служба полиции.

Около 03:00 на линию 102 поступило сообщение о стрельбе возле ночного клуба на улице Ивасюка.

На место прибыли несколько экипажей патрульной полиции. Очевидцы сообщили, что неизвестные стреляли по людям на лестнице и самом помещении клуба. В это время полицейские увидели, как несколько мужчин садятся в автомобиль Nissan и стреляют, пытаясь убежать.

Патрульные оперативно задержали четырех мужчин рядом с автомобилем, а одного – в кустах через дорогу. Еще одного злоумышленника поймали во дворах за клубом.

В результате стрельбы двое посетителей ночного клуба ранены в ноги, их госпитализировали.

В это время другие экипажи уже были ориентированы на выявление автомобилей Volkswagen Caddy и Toyota Land Cruiser Prado, на которых скрылись причастные к стрельбе. Через несколько минут автомобили заблокировали на улице Незалежности, а пятерых мужчин задержали.

Во всех автомобилях было автоматическое и травматическое оружие. Все 11 задержанных – не местные, жители Киевской, Харьковской и Луганской областей. Мужчин проверили на состояние опьянения и доставили в городской отдел полиции. Продолжается проверка, решается вопрос об открытии уголовного производства.