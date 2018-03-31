Совет Безопасности ООН 30 марта в штаб-квартире в Нью-Йорке провел экстренное заседание из-за обострения ситуации в Секторе Газа и призвал избежать дальнейшей эскалации насилия.

Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун отметил, что силам безопасности Израиля «следует проявить сдержанность», передает 112 Украина.

«Сила должна использоваться только в крайнем случае, а случаи гибели людей должны быть расследованы», – сказал он.

Постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур сообщил, что, по последним данным, в результате применения оружия со стороны израильских силовиков погибли 17 палестинцев, около 1400 получили ранения.

Представитель Израиля отсутствовал на заседании якобы из-за начала подготовки к главному иудейскому празднику Песах.

30 марта палестинцы на границе с Израилем в районе Сектора Газа разбили палаточные городки и начали акцию «Большой марш возвращения», которая должна продлиться шесть недель. Демонстранты требуют возвращения палестинских беженцев на территорию еврейского государства.

После применения оружия израильские военные заявили, что стреляли по боевикам группировки ХАМАС. Изначально сообщалось о 12 погибших палестинцах.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман посоветовал манифестантам не приближаться к границе, чтобы «не подвергать свои жизни опасности».

В январе Израиль закрыл последний контрольно-пропускной пункт (КПП) «Кермен Абу Салим», который давал возможность для торговли с Сектором Газа.