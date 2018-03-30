Сегодня, 30 марта, около 5:00 в Святошинском районе столицы на улице Якуба Коласа в результате взрыва в автомобиле пострадал его владелец, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

К правоохранителям поступила информация, что на улице загорелся «Рендж Ровер», во время тушения которого произошел взрыв.

На место происшествия прибыли патрульные и следственно-оперативная группа территориального управления полиции, взрывотехники. Правоохранители установили: когда владелец до приезда пожарных самостоятельно тушил автомобиль, он открыл капот, после чего произошел взрыв. Пострадавший получил ранения и был госпитализирован в больницу.

Во время осмотра места происшествия полиция изъяла остатки частей от запала. Сейчас на месте работают следователи и оперативники для установления пожара и причин взрыва. Полиция на месте опрашивает возможных свидетелей.

Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос об открытии уголовного производства.