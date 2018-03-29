На Киевщине власть Обуховского района сделает все возможное, чтобы скандальные застройщики и коррумпированные чиновники не нарушали закон и не игнорировали интересы общества в селе Подгорцы при строительстве нового конфликтного ЖК. В этом в интервью «Новой Власти» заверил председатель Обуховской РГА Иван Рудяк.

«Мы (РГА, — ред.) поднимали этот вопрос, и первое, с чем столкнулись, когда начали изучать ситуацию, — это то, что застройщик планирует строить социальные объекты только в третью очередь. Но я сразу выдвинул первое принципиальное условие, что любое строительство, которое будет происходить в этом районе, должно быть в первую очередь ориентировано на социальную сферу — детские сады, школы, дорожная инфраструктура. Все должно идти на улучшение уровня жизни местного населения и с уважением к общине», — подчеркнул Рудяк.

По его словам, как правило, «сейчас в пригородной зоне строят такие высотные дома, а дети из них потом идут в школу или детский сад в село, где и так существует очередь и нагрузки, обучения происходит в двойных группах, очень сложно».

«Когда я разговаривал с представителями этого застройщика, то сказал: «Вы должны строить в первую очередь сразу садики, школы и не только коммерческие, но и коммунальные для обычных людей. Потому что если сделать коммерческие объекты, многие люди не поведут своих детей в такие заведения и не будут платить по 10 тыс. грн, а пойдут в обычные учебные заведения. А перегрузить снова сады и школы — это будет образовательный коллапс», — подчеркнул глава Обуховской РГА и добавил, что сейчас проблема усугубляется тем, что местные власти на уровне села не коммуницируют с общиной.

Рудяк отметил, что ситуация в Подгорцах осложняется еще и тем, что отчисления в бюджет села паевого участия застройщика установлено только на уровне 1%.

«Это такой деловой коррумпированный „шкурняк“, который является преступлением против общества. Относительно этой проблемы я также сделал замечания местной власти», — сказал руководитель района.

Он отметил, что «бизнес должен слышать людей на той территории, где он работает».

«Учитывая то, что я много сделал замечаний, застройщик и местные руководители этот вопрос вынесли на уровень области, пытаясь там его протянуть. Они рассматривали в ОГА этот проект строительства, но мы написали письмо и предложили не согласовывать это решение и прислушиваться к нашим замечаниям, которые там есть. Потому что они есть!» — заявил Иван Рудяк.

«Выходя на новую территорию, — продолжил он, — надо что-то давать обществу при возведении нового многоэтажного жилья. Чтобы община знала, что она не просто получает пятиэтажный или девятиэтажный дом на своей территории, но и какие-то парки, как в Ирпене или Буче. Не скажу, что там все идеально, но эти города активно застраиваются, а мы знаем о парках, инфраструктуре, новых дорогах, тротуарах, освещении и о другом, что было сделано».

Комментируя позицию Киевской ОГА относительно строительства ЖК Park Lake City компании «DIM» братьев Насиковских, чиновник сказал: «Область нам еще не предоставила официальный ответ. Но мы будем стараться этот процесс контролировать и сделаем все для того, чтобы сбалансировать желание бизнеса и потребности общества. То есть мы этот процесс просто так не оставим, будем держать руку на пульсе».

Рудяк добавил также, что «люди в Подгорцах пока годами живут с экологической проблемой, а граждане, которые решат покупать там новое жилье, должны знать о том, что рядом на каком-то расстоянии есть свалка, а также о рекультивации полигона № 5».

Председатель ОГА отметил необходимость получения выводов, «что тоннаж высотки, который мы получим на почве, не станет проблемой как для природных ресурсов, так и не станет бедствием для людей, которые будут жить в этом доме». «То есть к этому надо очень взвешенно подходить», — отметил он.

«Не менее важны моральные аспекты, без учета которых мы быстро потеряем доверие людей», — резюмировал он.

Напомним, ранее компания «DIM» братьев Насиковских попала в топ-5 худших застройщиков года.

При этом, по мнению авторов антирейтинга, ЖК в Подгорцах после запрета строительства Госстройинспекцией, протестов местных жителей и коррупционного скандала может превратиться в очередной долгострой, похожий на недострои «схем Войцеховского».