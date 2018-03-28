Президент Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств», принятый Верховной Радой Украины 21 декабря 2017 года. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Закон предусматривает создание законодательного механизма неотвратимости ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото и видеофиксации правонарушений. Также предусмотрено распространение механизма привлечения к административной ответственности лица, на которое зарегистрировано транспортное средство, за отдельные нарушения правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, за случаи нарушения правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств, в частности, неуплату стоимости услуг по парковке или парковку на местах для инвалидов лицами, не имеющими такого права.

Закон устанавливает обязательное оставление копии постановления или сообщение о решении о привлечении к административной ответственности за нарушения, зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи, на лобовом стекле транспортного средства.

Полномочия рассмотрения дел об административных правонарушениях и осуществления временного задержания транспортного средства, согласно документу, имеют инспекторы по парковке.

Кроме того, усовершенствованы размеры штрафных санкций за нарушение правил парковки, а также предусмотрено предоставление 50% скидки в оплате штрафов за нарушения, зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи, в случае уплаты штрафа в течение 10 банковских дней тому подобное.

В то же время закон определяет основания освобождения от ответственности лица, на которое зарегистрировано транспортное средство, в частности при выбытии из ее владения номерного знака или автомобиля вследствие противоправных действий других лиц, передачи права управления автомобилем другому лицу на соответствующем правовом основании.

Также устанавливаются все случаи существенного препятствия дорожному движению или создание угрозы безопасности движения, особенно если транспортное средство поставлено на проезжей части в два и более рядов; расположено в запрещенных ПДД местах остановки или стоянки, своим расположением делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов, в том числе лиц с инвалидностью на специальных средствах передвижения и пешеходов с детскими колясками; расположено на выделенной полосе для движения общественного маршрутного транспорта; расположено на обозначенной соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой велодорожке; препятствует движению или работе снегоуборочного и другого технологического коммунального транспорта в случае введения чрезвычайного положения или в случае объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации; нарушает схему парковки транспортных средств таким образом, что блокирует проезд по двум или более полосах движения.

После временного задержания транспортных средств предусмотрено безотлагательное информирование соответствующих подразделений Национальной полиции о таком задержании с указанием времени задержания и места, куда эвакуировано транспортное средство, размещение этой информации на официальном веб-портале исполнительного органа соответствующего местного совета, а также передача сообщений об эвакуации автомобилей на номера мобильных телефонов, которые их владельцы предложили для внесения в соответствующие информационно-коммуникационные системы.

Возвращение задержанного транспортного средства будет происходить безотлагательно после уплаты штрафа и стоимости услуги по его транспортировке и хранению.

Для удобства оплаты за парковку и эффективного контроля за ее осуществлением создается законодательная возможность введения по решениям органов местного самоуправления на территории соответствующих населенных пунктов автоматизированной системы контроля оплаты парковки.

Законом предусмотрено, что органы местного самоуправления должны внедрять автоматизированную систему контроля оплаты парковки; принять меры по увеличению численности должностных лиц местного самоуправления для принятия на службу в органы местного самоуправления инспекторов по парковке.

Закон вступает в силу через 180 дней со дня его опубликования.