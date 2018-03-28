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Украина официально завершила активизированные в 2015 году переговоры с Государством Израиль по формированию и подписанию соглашения о зоне свободной торговли. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время заседания Кабинета Министров, сообщили ForUm’у в в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ..

«Мы вышли на финализацию переговоров, в ближайшее время сформируем условия для подписания соглашения», - сказал  Гройсман.

Напомним, переговоры по ЗСТ с Израилем были активизированы в 2015 году, и только в 2017 году прошли 11 раундов переговоров по этой теме. После подписания соглашение должно быть ратифицировано парламентами Украины и Израиля.
ForUm

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