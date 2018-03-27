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Министр иностранных дел Павел Климкин предложил обсудить возможное введение в Украине латиницы наряду с кириллицей. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«В дружеской беседе историк и журналист из Польши Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу», – написал он.

По совам министра, наша цель – формирование украинской политической нации, поэтому нужно работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. «С другой стороны, почему бы не подискутировать? Каково ваше мнение об этом? Жду интересные комментарии.
ForUm

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