По случаю 4-й годовщины создания Национальной гвардии Украины Президент Петр Порошенко подписал указы о присвоении 8 полку оперативного назначения Нацгвардии имени Ивана Богуна и 18 полку – имени Дмитрия Вишневецкого.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Соответствующие указы Президент издал в целях восстановления исторических традиций национального войска, увековечения памяти украинцев, внесших значительный вклад в создание и развитие государства, а также защиту ее территориальной целостности и независимости, национально-патриотического воспитания личного состава Национальной гвардии Украины», - отмечается в сообщении.

Президент вручил знамена частей командирам соответствующих полков во время торжественного мероприятия по случаю 4-й годовщины Национальной гвардии Украины в Международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений НГУ.

Порошенко также вручил нацгвардейцам государственные награды за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга и высокий профессионализм.