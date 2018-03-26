Некоторые органы местного самоуправления начали устанавливать тарифы на жилищно-коммунальные услуги значительно выше, чем раньше устанавливала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщает пресс-служба НКРЭКУ.
«После проведения тарифной децентрализации полномочия по установлению тарифов части субъектов хозяйствования, которые не подпадают под критерии лицензирования Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, перешли в местные органы власти. Получив такие полномочия некоторые органы местного самоуправления начали устанавливать тарифы на жилищно-коммунальные услуги значительно выше, чем раньше устанавливала НКРЭКУ», – говорится в сообщении.
В комиссии подчеркнули, что при установлении НКРЭКУ тарифов на вышеуказанные услуги, этими органами местного самоуправления оказывалось давление на комиссию, а именно - наложение моратория на повышение тарифов, попытки привлечения к уголовной ответственности председателя и членов комиссии и тому подобное. «Однако, как показывают примеры, в случае установления тарифа самим органом местного самоуправления эти тарифы значительно выросли. Это в свою очередь подтверждает мнение о непоследовательности и популистских действиях некоторых органов местного самоуправления по вопросам обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги по отношению к регулятору», – подчеркнули в НКРЭКУ.
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