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У консульства Польши в Киеве на улице Богдана Хмельницкого, 60 около 23:30 в воскресенье, 25 марта, произошла потасовка.

Об этом сообщает «Обозреватель», корреспондент которого стал свидетелем инцидента.

Трое неизвестных людей, предположительно граждан Беларуси, подошли к охраннику консульства.

Один из них плюнул в лицо охраннику и сбежал.

С остальными началась потасовка.

В итоге два человека были задержаны прибывшей полицией.

Предположительно нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения.

 
ForUm

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