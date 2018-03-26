У консульства Польши в Киеве на улице Богдана Хмельницкого, 60 около 23:30 в воскресенье, 25 марта, произошла потасовка.
Об этом сообщает «Обозреватель», корреспондент которого стал свидетелем инцидента.
Трое неизвестных людей, предположительно граждан Беларуси, подошли к охраннику консульства.
Один из них плюнул в лицо охраннику и сбежал.
С остальными началась потасовка.
В итоге два человека были задержаны прибывшей полицией.
Предположительно нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения.
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