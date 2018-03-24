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За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск продолжали нарушать условия полного прекращения огня, осуществив один обстрел населенного пункта и два – укреплений наших защитников, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на донецком направлении из запрещенных Минскии договоренностям 120 мм минометов оккупанты обстреляли Авдеевку. В целом по населенному пункту противник выпустил шесть мин. Вследствие вражеского огня частично разрушен приусадебный дом и хозяйственная постройка. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Также около полуночи противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям вблизи Марьинки, а минометы калибра 82 мм применил неподалеку Каменки. В результате обстрелов ни один украинский воин не пострадал.

На луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

Как сообщает украинская сторона СЦКК, было установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре Авдеевки противник вел из населенного пункта Спартак в период с 13:20 по 14:20, применяя минометы 120 калибра.

В частности, зафиксировано попадание боеприпасов в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей садового товарищества «Персик», расположенного в районе железнодорожного перегона Авдеевка - Донецк. На этих участках частично разрушены дачные дома, поврежден забор.

К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Об указанном проинформированы СММ ОБСЕ.

 

 
ForUm

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