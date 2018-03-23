Электронная торговая система ProZorro.Продажи выставила на аукцион два памятники Ленину, сообщается на странице ProZorro Facebook.

«Друзья, у нас тут не просто металлолом, а целых два Ленина в одном лоте! Может кому пригодится в хозяйстве? Можно, например, на огороде поставить или использовать как украшение для тематического заведения «Серп и молот», – говорится в сообщении.

Отмечается, что лот состоит из двух предметов - памятника Ленина из бронзы весом 5,500 кг и памятника Ленину из черного металла весом 100 кг.