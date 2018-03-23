также в разделеОбщество
В Запорожье задержали 17-летнего парня, убившего экс-депутата 20
СБУ передала командование АТО военным 32
В СИЗО нашли мертвым соратника криминального авторитета «Мультика» 25
В Украину запретили ввозить книги Азарова 18
Боевику «ДНР» выделили 2 гектара земли в Черкасской области 26
Во время открытия детсада за спиной Порошенко упала сосулька 98
Синоптики объяснили причину выпадения желтого снега 116
Суд приговорил убийцу военнослужащего к 11 годам тюрьмы 30
Амосова не явилась на отчет в Минздрав 31
В Одесской области выпал желтый снег 236
В Харьковском горсовете проводят два десятка обысков 53
Савченко грозит пожизненное заключение 187
Савченко объявила голодовку 220
В Николаеве чиновник с гражданством РФ создал ОПГ по подделке паспортов 55
На Дунае ожидается резкое повышение уровня воды 30
В Одесской области снесли последний памятник вождю тоталитаризма 50
НАБУ заинтересовалось газовым бизнесом окружения Порошенко 99
«Акция» в ОРДЛО: «Ихтамнетам» приказали сдать все документы 101

Электронная торговая система ProZorro.Продажи выставила на аукцион два памятники Ленину, сообщается на странице ProZorro Facebook.

«Друзья, у нас тут не просто металлолом, а целых два Ленина в одном лоте! Может кому пригодится в хозяйстве? Можно, например, на огороде поставить или использовать как украшение для тематического заведения «Серп и молот», – говорится в сообщении.

Отмечается, что лот состоит из двух предметов - памятника Ленина из бронзы весом 5,500 кг и памятника Ленину из черного металла весом 100 кг.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги