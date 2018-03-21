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Сегодня, 21 марта, возле Кабинета Министров произошли столкновения между участниками акции протеста и правоохранителями, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Возле Кабинета Министров Украины проходили мероприятия в соответствии с ранее поданной в КГГА заявкой. Несмотря на предупреждение правоохранителей, участники акции перекрыли движение по улице Грушевского», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что переговоры с активистами не дали результата, поэтому при попытке освободить проезжую часть возникла потасовка. После этого семь активных участников доставили в территориальное управление полиции.

На шестерых задержанных составили административные материалы по ч. 1 ст. 173 (мелкое хулиганство), а на организатора акции - по ч. 1 ст. 185 (Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, сегодня водители столичных маршруток провели акцию протеста с требованием отставки министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
ForUm

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