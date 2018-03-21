Национальный банк утвердил правила округления общих в чеке суммы наличных расчетов, сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно постановлению правления НБУ, с 1 июля 2018 в случае отсутствия монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек предприятия торговли и сферы услуг будут проводить закругления общих в чеке сумм расчетов наличными деньгами и общих сумм расчетов в акте о выдаче средств или ином документе, который оформляется при возвращении средств в случае возврата товара, по таким математическим правилам:

1) сумма, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

2) сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

«Нацбанк ожидает, что правила округления будут применяться справедливо и прозрачно для обеих сторон расчетов», - говорится в сообщении.

При наличии у покупателя монет мелких номиналов он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю сдачу этими номиналами.

При этом закругление не будет осуществляться при безналичных расчетах.

В свою очередь предприятия торговли и сферы услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций, при проведении наличных расчетов должны указывать в чеках общие суммы до закругления и после округления.

«Закругление не является скидкой или надбавкой, рекламой или стимулированием продажи товаров (работ, услуг) в значении этих терминов, определенных законодательством Украины», - подчеркнули в Нацбанке.

В то же время банки Украины обязаны обеспечить прием без каких-либо ограничений от клиентов монет мелких номиналов для зачисления на счета, вклады, аккредитивы, для переводов, а также для обмена на монеты и банкноты других номиналов; выдачу клиентам монет мелких номиналов при наличии их в остатке операционной кассы.

Монеты мелких номиналов будут обращаться до принятия отдельного решения об их изъятии.

Напомним, с 1 июля 2018 НБУ прекращает дополнительный выпуск в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

В то же время Национальный банк Украины не будет изымать из обращения монеты мелких номиналов. Они и в дальнейшем будут находиться в обращении и использоваться как средство платежа (денежная единица Украины – гривня и в дальнейшем будет равна 100 копейкам). Вместе с тем с 1 июля 2018 дополнительно наличное обращение не будет пополняться указанными номиналами монет.