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Подполковник полиции, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода. От полученных травм последний скончался. Решается вопрос об отстранении полицейского от выполнения служебных обязанностей. Проводится проверка.

20 марта около 18:30 в районе села Орлянка Михайловского района полицейский на собственном автомобиле совершил наезд на пешехода. В результате аварии мужчина скончался в больнице, сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

«Водитель автомобиля – и еменно исполняющий обязанности начальника одного из отделов Михайловского отделения полиции Васильевского ОП ГУНП в Запорожской области. Решается вопрос об отстранении полицейского от исполнения служебных обязанностей на период проведения досудебного расследования», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

«Обстоятельства резонансного ДТП с участием полицейского будут расследоваться объективно и беспристрастно», - заверили в облглавке.

  

 
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