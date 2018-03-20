20 марта в 12:50 спасатели из Ивано-Франковска нашли тело погибшего туриста между полоныной Гропа и горой Выход в Карпатах. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Принимаются меры по транспортировке тела к подножию горы Погорилец Верховинского района.

По предварительной информации, у погибшего – 34-летнего жителя Ужгорода – случился сердечный приступ, в результате которого он скончался.

Напомним, группа из трех человек 17 марта осуществляла восхождение на гору Поп-Иван со стороны Рахова и заблудилась.

19 марта в 16:46 спасатели нашли в полоныне Гропа одного из туристов, жителя Ужгорода 1986 г.р. По словам туриста, их группа разделилась и один из мужчин, 1984 г.р., также житель Ужгорода погиб ориентировочно между полоныной Гропа и горой Выход. Третий турист, 1988 г.р., житель Тернополя самостоятельно сошел в урочище Погорилец вблизи поселка Шибене Зеленского сельсовета Верховинского района и остановился у местных жителей.