Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России, заявили в пресс-службе Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

«Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений», — говорится в сообщении.

Президенты отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта в Украине, а также выразили удовлетворение снижением напряженности вокруг Корейского полуострова.

Кроме того, Путин и Трамп условились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом недавних изменений в руководстве Госдепартамента. Особое внимание они уделили вопросу о возможной встрече на высшем уровне.

«В целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях», — заявили в Кремле.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Трамп отказался поздравить его с переизбранием.

