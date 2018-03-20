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В Запорожье убили бывшего депутата Генического райсовета, учителя физкультуры Счастливцевской школы Константина Гурулева, сообщает «Новый визит».

Гурулев вместе с друзьями-спортсменами собирался из Запорожья лететь в Турцию. Рейс отменили, а Гурулев перестал выходить на связь.

Позже стало известно, что учителя без документов в критическом состоянии с проломленной головой нашли на вокзале. Пролежав 3 дня в больнице, он скончался. Родственники опознали погибшего.

По предварительной информации, экс-депутата убили во время ограбления.

Похороны состоятся завтра, 20 марта.

 

 
ForUm

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