В Днипре из-за резкого ухудшения погодных условий 20 и 21 марта объявлены выходными, а с завтрашнего дня в школах города начнутся досрочные каникулы, сообщает пресс-служба городского совета.

Отмечается, что за последние сутки в Днипре выпала двухмесячная норма осадков, а слой снега местами достиг 68 см.

Мэр города Борис Филатов заявил, что завтра, 20 марта, в школах Днипра начнутся шестидневные весенние каникулы. Продлятся они до 26 числа включительно.

В детсадах во вторник и среду будут работать дежурные группы - в случае значительного уменьшения численности детей.

Также 20 и 21 марта в городском совете, его исполнительных органах и коммунальных предприятиях, кроме предотвращающих чрезвычайные ситуации, будут выходными днями. Рекомендации отменить работу в ближайшие два дня городской голова дал и руководителям предприятий всех форм собственности.

В своем обращении глава города также отметил, что до полного преодоления последствий непогоды коммунальные службы будут работать сверхурочно.

«Также призываем руководителей предприятий оперативно обеспечить уборку прилегающих территорий. Чтобы быстро ликвидировать заторы на дорогах и расчистить тротуары, мы временно разрешили городским коммунальным службам перемещать транспортные средства, которые мешают уборке снега», - отметил Филатов.

Напомним, 19 марта в Днипре из-за сильного снегопада были практически парализованы дороги, общественный транспорт вышел на линии не в полном объеме.