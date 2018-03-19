также в разделеОбщество
19 марта. Картина дня 25
СБУ заблокировала пропаганду «Житомирской народной республики» 29
Украина призвала ООН не закрывать глаза на российское оружие на Донбассе 22
Луценко назвал причины обысков на «Новой почте» 31
Население Украины сократилось на 21,5 тысячи человек 30
ГПУ просит Интерпол объявить Тюрина в международный розыск 23
Дефицит госбюджета-2017 составил 47,9 миллиарда 22
Украинский оператор телефонной связи работал на спецслужбы РФ 115
Глава Николаевской ОГА отрицает давление на Волошина 40
Заместитель: Волошина заставляли подписать незаконные акты Николаевской ОГА 59
Количество крымчан, обучающихся на украинском языке, сократилось на 97% 46
Гройсман инициировал проверку законности обысков на «Новой почте» 47
Суды рассматривают только треть дел НАБУ 22
Полиция изъяла телефон с перепиской Волошина, где он говорил о самоубийстве 305
ООН снова обвинила СБУ в пытках людей в «тайных тюрьмах» 129
Снегопад парализовал Днипро 119
Балух объявил голодовку 38
На Прикарпатье спасают прилетевших аистов 59

В Днипре из-за резкого ухудшения погодных условий 20 и 21 марта объявлены выходными, а с завтрашнего дня в школах города начнутся досрочные каникулы, сообщает пресс-служба городского совета.

Отмечается, что за последние сутки в Днипре выпала двухмесячная норма осадков, а слой снега местами достиг 68 см.

Мэр города Борис Филатов заявил, что завтра, 20 марта, в школах Днипра начнутся шестидневные весенние каникулы. Продлятся они до 26 числа включительно.

В детсадах во вторник и среду будут работать дежурные группы - в случае значительного уменьшения численности детей.

Также 20 и 21 марта в городском совете, его исполнительных органах и коммунальных предприятиях, кроме предотвращающих чрезвычайные ситуации, будут выходными днями. Рекомендации отменить работу в ближайшие два дня городской голова дал и руководителям предприятий всех форм собственности.

В своем обращении глава города также отметил, что до полного преодоления последствий непогоды коммунальные службы будут работать сверхурочно.

«Также призываем руководителей предприятий оперативно обеспечить уборку прилегающих территорий. Чтобы быстро ликвидировать заторы на дорогах и расчистить тротуары, мы временно разрешили городским коммунальным службам перемещать транспортные средства, которые мешают уборке снега», - отметил Филатов.

Напомним, 19 марта в Днипре из-за сильного снегопада были практически парализованы дороги, общественный транспорт вышел на линии не в полном объеме.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

60
Теги