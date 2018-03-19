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Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Федеральное правительство запретить визиты немецких политиков в оккупированный Россией Крым.  

«Очередной политический авантюрист Ульрих Эйме нелегально пробрался в аннексированный Крым. Призываем Федеральное правительство наконец запретить такие вояжи граждан Германии, а руководство фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге – отмежеваться от преступных действий, которые вредят имиджу партии», - написал он в Twitter.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Черговий 🇩🇪політичний авантюрист <a href="https://twitter.com/Ulrich_Oehme?ref_src=twsrc%5Etfw">@Ulrich_Oehme</a> нелегально пробрався в анексований Крим: закликаєм Федеральний уряд накінець заборонити такі вояжі 🇩🇪громадян, а керівництво фракції <a href="https://twitter.com/AfDimBundestag?ref_src=twsrc%5Etfw">@AfDimBundestag</a> у Бундестагу - відмежуватися від злочинних дій, які шкодять іміджу партії</p>&mdash; Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) <a href="https://twitter.com/MelnykAndrij/status/975450115208089600?ref_src=twsrc%5Etfw">18 марта 2018 г.</a></blockquote>
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Ранее российские СМИ сообщили, что в оккупированный Крыму на «выборы» президента РФ приехали журналист и наблюдатель из Германии.  
ForUm

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