Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Федеральное правительство запретить визиты немецких политиков в оккупированный Россией Крым.

«Очередной политический авантюрист Ульрих Эйме нелегально пробрался в аннексированный Крым. Призываем Федеральное правительство наконец запретить такие вояжи граждан Германии, а руководство фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге – отмежеваться от преступных действий, которые вредят имиджу партии», - написал он в Twitter.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Черговий 🇩🇪політичний авантюрист <a href="https://twitter.com/Ulrich_Oehme?ref_src=twsrc%5Etfw">@Ulrich_Oehme</a> нелегально пробрався в анексований Крим: закликаєм Федеральний уряд накінець заборонити такі вояжі 🇩🇪громадян, а керівництво фракції <a href="https://twitter.com/AfDimBundestag?ref_src=twsrc%5Etfw">@AfDimBundestag</a> у Бундестагу - відмежуватися від злочинних дій, які шкодять іміджу партії</p>— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) <a href="https://twitter.com/MelnykAndrij/status/975450115208089600?ref_src=twsrc%5Etfw">18 марта 2018 г.</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ранее российские СМИ сообщили, что в оккупированный Крыму на «выборы» президента РФ приехали журналист и наблюдатель из Германии.