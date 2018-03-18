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Зеркальный ответ России на высылку ее дипломатов из Великобритании, по мнению главы британского МИД Бориса Джонсона, является бессмысленным.

Это решение чревато негативными последствиями лишь для соотечественников Владимира Путина, написал Джонсон в воскресенье, 18 марта, в гостевом комментарии для британской газеты The Sun, передает DW.

Текст министра иностранных дел посвящен мерам российского правительства, которые включают в себя высылку из России 23-х британских дипломатов, а также закрытие Британского совета и отзыв согласия на открытие генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

По словам Джонсона, Россия становится все более одинокой и изолированной. «Эти бесполезные меры ударят лишь по простым россиянам, поскольку отнимут у них безобидную возможность выучить английский или запросить визу», - подчеркнул британский министр. Он также отметил, что в отличие от Великобритании, у Путина нет «друзей» среди других стран.
ForUm

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