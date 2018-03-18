Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной миграционной службой выдворили за пределы Украины гражданина Молдовы, который негативно влиял на криминогенную ситуацию в Хмельницком. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Уголовник, который пять раз был судим за кражи и грабежи, последнее наказание отбывал в Украине. По окончании срока заключения так называемый «смотрящий», опираясь на поддержку в криминальных кругах, намеревался создать организованную преступную группировку для совершения тяжких преступлений.

В результате проведенных по инициативе СБУ мероприятий было принято решение о принудительном выдворении «авторитета» за пределы государства. Также ему запрещен въезд в нашу страну сроком на пять лет.