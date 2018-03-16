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Главное следственное управление ГПУ проводит около 15 обысков в складских и офисных помещениях ООО «Новая Почта» в городах Киев, Полтава, Харьков и Днипро, сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Все следственные действия проводятся следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона. Поэтому говорить о нанесении вреда инвестиционному климату в стране не стоит», - написала она в Facebook.

Сарган добавила, что после предоставления информации следователями ГПУ сможет сообщить детали уголовного производства, а пока только подтверждение факта обысков.

 
ForUm

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