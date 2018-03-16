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Украинский биатлонист Виталий Лукьяненко завоевал в шестое «золото» на Паралимпийских играх в Пхенчхане, сообщает пресс-служба Национального паралимпийского комитета. 

Он стал лидером гонки на 15 км среди спортсменов с нарушениями зрения. 

В этой же гонке украинец Александр Казик завоевал серебряную медаль.  

Кроме того, украинка Оксана Шишкова завоевала серебряную медаль в аналогичной гонке на 12,5 км у женщин.

Таким образом у Украины уже 19 наград Паралимпиады (6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых) и четвертое место в общекомандном зачете.
ForUm

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