Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания перенес сроки отключения аналогового телевидения в Украине, сообщает пресс-служба Нацсовета.

Ответственный секретарь Национального совета Александр Ильяшенко пояснил, что проект плана отключения аналога был разработан в ноябре 2017 года и был представлен на заседании Межведомственной координационной группы по вопросам внедрения в Украине цифрового телерадиовещания, созданной при Администрации Госспецсвязи. Этапы его выполнения должны были начаться в декабре прошлого года.

По его словам, В начале марта 2018 года выяснилось, что никакие действия не выполняются, и главная причина - план не был утвержден Кабинетом Министров Украины. Поэтому было предложено внести изменения в план.

Процесс отключения аналогового сигнала будет происходить, как это было предусмотрено ранее в три этапа. Первый - выключение аналога в отдельной области - запланирован на август 2018 года. Второй - выключение аналогового сигнала на всей территории страны, за исключением «UA: ПЕРВЫЙ», местных вещателей, аналоговых каналов на территории проведения АТО и в некоторых приграничных районах - январь 2019 года. Окончательное отключение аналогового сигнала в Украине должно состояться в апреле-мае 2019 года.

Также, по словам Ильяшенко, изменениями предусмотрено, что план должен быть обязательно утвержден правительством.

Напомним, 4 июля 2017 года Кабинет Министров внес изменения в план использования радиочастотного ресурса Украины, продлив срок использования радиотехнологий аналогового вещания до 30 июня 2018 года. Соответствующее решение принято на заседании правительства.