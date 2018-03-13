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В Павлограде за совершение двойного убийства полиция задержала 11-классника, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Жертвами парня стали соседи – 30-летний отец и 4-летний мальчик. От полученных ножевых ранений они погибли. Мать – 35-летняя беременная женщина получила многочисленные ножевые ранения и была доставлена в больницу.

Установлено, что 10 марта примерно в 23:20 18-летний парень пришел в дом соседей, где нанес многочисленные ножевые ранения мужчине, женщине и их малолетнему ребенку. После расправы над семьей парень скрылся с места преступления.

На поиски злоумышленника был задействован весь личный состав Павлоградского отдела полиции. За считанные часы правоохранители установили его личность и задержали. Оказалось, что парень обратился за медицинской помощью в ближайшую больницу с ранением, которое получил, разбивая окно в доме своих жертв.

С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления – нож кустарного производства. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и мотив.

Следственным отделом Павлоградского ОП внесены сведения в Едрей с правовой квалификацией по п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Решается вопрос об избрании парню меры пресечения. Следственные действия продолжаются.
ForUm

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