В среду, 14 марта, в Национальном банке Украины состоится презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. Об этом говорится в анонсе пресс-службы регулятора.

«Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении», - отмечается в сообщении.

Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не вместо банкноты в обращении.

Напомним, что обновление номинального ряда национальной валюты плановое и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015.