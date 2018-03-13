также в разделеЭкономика
Порошенко отложил налог на выведенный капитал из-за позиции Запада 36
Порошенко о требовании МВФ повысить цены на газ: нужно учитывать решение арбитража 68
Могерини прогнозирует первый транш финпомощи Украине до конца года 34
Гривня преодолела психологическую отметку в 26 за доллар 133
В Канаде построят стартовую площадку для украинских ракет 50
WOG и ОККО синхронно повышали цены в 2017 году 34
Украинские АЗС продолжают снижать цены на бензин 39
ЕБРР выделил Украине €26 миллионов на строительство солнечных электростанций 25
Госдеп: «Газпрому» не удалось выставить «Нафтогаз» как ненадежного партнера 111
Депутаты хотят ликвидировать третью группу единого налога 236
В феврале инфляция замедлилась до 0,9% 48
Кабмин готовит арест активов «Газпрома» 109
«Газпром» назвал причину возврата «Нафтогазу» предоплаты за газ 186
НАБУ завело дело против членов НКРЭКУ за решения в пользу ДТЭК 39
В рейтинг миллиардеров по версии Forbes попали 7 украинцев 80
Гривня укрепляется, НБУ объявил аукцион по покупке $100 миллионов 50
«Нафтогаз» отрицает, что закупает газ в четыре раза дороже российского 149
Оператор: Газовая война РФ и Украины не повлияет на «Северный поток-2» 125

В среду, 14 марта, в Национальном банке Украины состоится презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. Об этом говорится в анонсе пресс-службы регулятора.  

«Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении», - отмечается в сообщении.

Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не вместо банкноты в обращении.

Напомним, что обновление номинального ряда национальной валюты плановое и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

103
Теги