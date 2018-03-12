Генеральная прокуратура сообщила председателю и 18 судьям Конституционного суда Российской Федерации о подозрении в пособничестве в аннексии Крыма. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, Главной военной прокуратурой продолжается досудебное расследование по факту решения и ведения представителями власти и Вооруженных сил РФ агрессивной войны против Украины, а также совершения других преступлений, которые привели к оккупации территории Автономной республики Крым и г. Севастополь и других тяжелых последствий.

«На основании собранных доказательств 01.03.2018 составлено сообщение о подозрении председателю и 18 судьям Конституционного суда Российской Федерации в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия)», – отметил Луценко.

Он напомнил, что 18 марта 2014 года в Москве с участием президента РФ Владимира Путина В.В. и самопровозглашенных представителей так называемой «власти Крыма» Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Владимира Чалого был подписан «Договор о принятии в РФ Республики Крым и создании в составе РФ новых субъектов», который является ничтожным с правовой точки зрения.

«Уже на следующий день, 19.03.2014, судьи КС РФ, действуя по предварительному сговору группой с представителями власти и Вооруженных сил РФ, как пособники в совершении последними посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, грубо пренебрегая порядком рассмотрения и требованиями российского законодательства и международных обязательств Российской Федерации, единогласно признали, что якобы соответствует конституции РФ никчемный «договор» между Российской Федерацией и так называемой «республикой Крым» о принятии в состав РФ этого квазиобразования», – подчеркнул генпрокурор.

«Причем, как признался сразу после совершения указанного преступления в своем интервью сам председатель КС РФ Зорькин В.Д. «фактически судьи сделали конечный документ в течение двух часов, что является беспрецедентным случаем для высшей юридической инстанции России», а спешку с принятием решения «диктовали события» и «просьба президента», – сообщил Луценко.

По его словам, согласно требованиям ст. 8 федерального конституционного закона РФ «О порядке приема в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» от 17 декабря 2001 года, договор о принятии нового субъекта Российской Федерации может быть ратифицирован только в том случае, если Конституционный суд РФ признает этот договор соответствующим конституции Российской Федерации.

Таким образом, искусственная легитимизация руководством Российской Федерации оккупации части территории Украины - Автономной республики Крым и города Севастополь, была бы невозможна без указанного незаконного решения судей Конституционного суда РФ.

«Указанными действиями судьи Конституционного суда Российской Федерации способствовали представителям власти и Вооруженных сил РФ путем устранения препятствий в совершении ими умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжелым последствиям в виде оккупации части территории Украины и причинение материального ущерба нашей стране на сумму более 1 триллиона гривен», – подчеркнул он.

По информации Луценко, в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины, 6 марта с помощью курьерской службы международной доставки и электронной почты письменные сообщения о подозрении вместе с памятками о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого, а также повестками о вызове для проведения следственных действий на 13 и 19 марта доставлены по месту работы подозреваемых (Конституционный суд РФ, получил работник секретариата Сенякова).

Он подчеркнул, что в случае неявки в Главную военную прокуратуру в определенный срок без уважительных причин подозреваемые будут объявлены в розыск и направлено в суд ходатайство о предоставлении разрешения на их задержание с целью доставки в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в марте 2014 года Россия аннексировала АР Крым.