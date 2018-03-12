Два человек погибли в результате падения вертолета в Ист-Ривер в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The New York Times.

Вертолет упал в воскресенье, 11 марта, после 19:00. На борту находилось шесть человек.

Свидетели рассказывают, что видели, как красный вертолет быстро опускается вблизи северного конца острова Рузвельт и падает в реку.

По информации Департамента пожарной охраны Нью-Йорка, двое человек были объявлены погибшими на месте происшествия, а еще трое были подняты из ледяной воды и доставлены в больницы в критическом состоянии.

Также сообщается, что вертолет принадлежал частной компании и занимался фотографированием.

Причины катастрофы пока не известны.

Спасатели продолжают работу на месте происшествия.