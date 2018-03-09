также в разделеПолитика
Политолог: Рубан не играет особой роли в обмене пленными 73
Нимченко пояснил, кто распространяет фейки и связи Рубана с Медведчуком 63
Рубан: Я никогда не работал с Медведчуком, у меня нет большего врага 87
Собчак прокомментировала попадание в базу «Миротворца» 93
Порошенко пообещал десятилетие укрепления статуса украинского языка 41
Зеркаль: Обжалование «Газпромом» решения арбитража – политическая игра 80
МИД: Посол Венгрии превысил свои полномочия 210
Собчак внесли в базу «Миротворца» 82
Президент: Украина будет доказывать нецелесообразность строительства «Северного потока-2» 75
МИД призывает Польшу отказаться от взаимных обвинений и перейти к диалогу 46
Порошенко: «Газпром» заплатит Украине все до копейки 244
В РФ обещают Украине проблемы отмены из-за «закона Кивалова-Колесниченко» 159
Посол Венгрии: В автономии ничего плохого нет 92
Венгры Закарпатья призвали ввести в регион наблюдателей ОБСЕ 75
Две парламентские партии массово скупили рекламу по ТВ за деньги украинцев 55
КИУ: Только 1 из 5 заявлений Савченко оказалось правдой 114
Ляшко эмоционально прокомментировал обыски у своего помощника 68
Медведчук: Власть и народ живут в параллельных реальностях 120

Европейская комиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи (MFA) для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

Об этом говорится в сообщении на сайте  Еврокомиссии.

«Сегодняшнее предложение следует за запросом украинской власти и прямыми дискуссиями между президентом Комиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко. Новая программа направлена ​​на то, чтобы опираться на прогресс, достигнутый в поддержке стабилизации экономики и структурных реформ во время трех предыдущих операций MFA» , - говорится в заявлении, передает Украинская правда.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что предложение о четвертой программе макрофинансовой помощи свидетельствует об обязательствах ЕС по солидарности с Украиной.

«Эта солидарность должна идти рука об руку с постоянной привязанностью украинской власти к амбициозной программе реформ для обеспечения стабильной и процветающей Украины. Мы рассчитываем на поддержку этой важной программы со стороны Европейского парламента и государств-членов», - отметил он.

«Все выплаты по предложенной программе, включая первую, будут зависеть от реализации реформ, направленных на устранение уязвимостей, обнаруженных в украинской экономике. Включенные в Меморандум о взаимопонимании, они будут учитывать меры, которые остаются нерешенными с предыдущей программы MFA, и будут включать шаги по усилению борьбы с коррупцией», - отметили в Еврокомиссии.

Предложение Еврокомиссии относительно четвертой программы MFA для Украины подлежит утверждению Европейским парламентом и Советом ЕС.

На сегодняшний день Украина получила по трем предыдущим программам MFA кредитов на сумму 2,81 млрд евро с начале 2014 года: 1,61 млрд евро были выделены в 2014-2015 годах в рамках двух предыдущих программ MFA и 1,2 млрд евро в 2015- 2017 годах как часть третьей программы.

Украина выполнила 17 из 21 политических обязательств, связанных с третьим траншем в размере 600 млн евро, которые могли бы быть предоставлены Украине во время третьей программы MFA. Четыре обязательства не были введены до момента окончания срока действия помощи в январе 2018 года и Еврокомиссия не выплатила последний транш.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

85
Теги