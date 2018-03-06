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Шесть членов экипажа и 33 пассажира находились на борту потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим российского Ан-26. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минобороны РФ.

«По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие вооруженных сил РФ. Огневого воздействия по самолету не было.

Комиссия Минобороны России изучает все возможные версии произошедшего», - сообщили в ведомстве.

«Семьям и близким погибших военнослужащих военным ведомством будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка», - подчеркнули в военном ведомстве.


Ранее сообщалось, что на самолете в момент его крушения находились 32 человека.
 
ForUm

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