Шесть членов экипажа и 33 пассажира находились на борту потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим российского Ан-26. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минобороны РФ.

«По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие вооруженных сил РФ. Огневого воздействия по самолету не было.

Комиссия Минобороны России изучает все возможные версии произошедшего», - сообщили в ведомстве.

«Семьям и близким погибших военнослужащих военным ведомством будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка», - подчеркнули в военном ведомстве.



Ранее сообщалось, что на самолете в момент его крушения находились 32 человека.

