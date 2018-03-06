В Бердичеве Житомирской области погибли восемь человек, которые находились в одном доме.



Как рассказали в полиции Житомирской области, соседка заметила, что из квартиры рядом никто не выходит уже вторые сутки и услышала странный запах. Именно она и позвонила правоохранителям. Этот вызов поступил в полицию около 19:30 в понедельник, 5 марта, сообщает УНИАН.

В полиции сообщили, что в квартире нашли тела мужа и жены, владельцев жилья, двух их уже взрослых детей (1990 и 1997 годов рождения), двух внуков - 3-летнего мальчика и девочку-младенца.

Фото: «Бердичев БИЗ»

Среди погибших также есть девушка сына владельцев квартиры и соседка, которая, по предварительной версии, зашла к ним по своим делам. Предварительно установлено, что причиной гибели людей является отравление угарным газом. Однако окончательную причину смерти установят эксперты, которые уже работают.

Также уже известно, что в доме работало печное отопление, а в квартире была раскаленная плита. Вероятно, именно эта плита и стала источником угарного газа в помещении.