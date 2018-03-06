также в разделеПроисшествия
Боевики три раза нарушили перемирие, ранен военный 30
В центре Донецка взорвался автомобиль, есть жертвы 121
В Польше избили украинца из-за его национальности 75
В Броварах молодой парень подстрелил двух мужчин 87
В Харькове снова осквернили памятник воинам УПА 60
На Черкасчине горел монастырь: погибла служительница 44
Штаб: Боевики практически сразу сорвали «весеннее» перемирие 84
Боевики перед «весенним» перемирием применили танки и тяжелые минометы 117
В Подмосковье разбился автобус с украинцами: один погиб 34
В Кривом Роге обрушилась крыша на предприятии, погиб мужчина 54
На Харьковщине спасли девочку из-под двухметрового слоя снега 83
Сутки в АТО: 8 обстрелов, один военный погиб, двое – ранены 33
В Украине из-за непогоды обесточены 33 населенных пункта 71
Боевики дважды обстреляли силы АТО из минометов, потерь нет 35
В Херсоне осквернили мемориал Героев Небесной сотни 107
Из-за непогоды без воды остались Мариуполь и еще 8 городов Донетчины 84
В зоне АТО за сутки 5 обстрелов, обошлось без потерь 36
В Сумах в супермаркет бросили две гранаты и «коктейль Молотова» 201

В Бердичеве Житомирской области погибли восемь человек, которые находились в одном доме.

Как рассказали в полиции Житомирской области, соседка заметила, что из квартиры рядом никто не выходит уже вторые сутки и услышала странный запах. Именно она и позвонила правоохранителям. Этот вызов поступил в полицию около 19:30 в понедельник, 5 марта, сообщает УНИАН.

В полиции сообщили, что в квартире нашли тела мужа и жены, владельцев жилья, двух их уже взрослых детей (1990 и 1997 годов рождения), двух внуков - 3-летнего мальчика и девочку-младенца.

Фото: «Бердичев БИЗ»

Среди погибших также есть девушка сына владельцев квартиры и соседка, которая, по предварительной версии, зашла к ним по своим делам. Предварительно установлено, что причиной гибели людей является отравление угарным газом. Однако окончательную причину смерти установят эксперты, которые уже работают.

Также уже известно, что в доме работало печное отопление, а в квартире была раскаленная плита. Вероятно, именно эта плита и стала источником угарного газа в помещении.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

95
Теги