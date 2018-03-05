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Лидер «Руху нових сил», бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обнародовал видеообращение к своим сторонникам, в котором заявляет о «задаче вернуться к власти в Грузии уже 2018».

На фоне каналов Амстердама в Нидерландах Саакашвили заявил, что созданная им в Грузии партия «Единое национальное движение» должна объединиться с другими оппозиционными силами для победы на президентских выборах в октябре этого года и свержения нынешней властной коалиции «Грузинская мечта». Эта партия, когда-то властная в Грузии, сейчас имеет 6 мест в грузинском парламенте из 150.

«Наша задача – возвращение к власти в Грузии, и мы должны вернуться к власти уже в 2018 году. Как нам это реализовать? Мы должны одержать победу на президентских выборах и на ее фоне разрушить правительство Иванишвили. Мы должны вернуть Грузию грузинскому народу», - приводит слова Саакашвили Новости-Грузия.

Иванишвили – миллиардер, основатель «Грузинской мечты» и бывший премьер-министр Грузии, официально отошел от политики, но, как полагают, остается реальным руководителем своей силы.

В сообщениях о заявлении Саакашвили ничего не упоминается о планах самого бывшего президента Грузии, и в Украине, где он в свое время был председателем Одесской облгосадминистрации, имеет свою политическую силу. Саакашвили сейчас как лицо без гражданства не является гражданином ни Грузии, ни Украины (оба гражданства он поочередно потерял) и не может принимать непосредственного участия в политической жизни обоих государств.

«Единое национальное движение» Саакашвили проиграло парламентские выборы 2012 года «Грузинской мечте» Иванишвили. В 2013 году, когда завершился второй президентский срок Михаила Саакашвили, выдвиженец «ЕНД» Давит Бакрадзе получил менее 22 процентов голосов, президентом Грузии стал выдвиженец «Грузинской мечты» Гиорги Марґвелашвили уже в первом туре с более чем 62 процентами голосов.
ForUm

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