также в разделеСтолица
Сегодня метро из-за футбола может работать с изменениями 35
Кличко опроверг слухи о своем доме 60
В Киеве произошла драка со стрельбой 55
На 4 из 111 задержанных под Радой составили протоколы 62
Прокуратура расследует действия полиции под Радой 46
МВД: В столкновениях под Радой пострадали 7 полицейских 150
Фуры начали пускать в Киев 31
Кличко ночью проверял, как убирают снег в Киеве 104
В палатках под ВР нашли гранаты и коктейли Молотова, сотня митингующих – в полиции 59
В палаточном городке под Радой произошли стычки, задержаны 50 человек 81
На Киев снова надвигается стихия: выпадет до 17 см снега 83
Киевские ТЭЦ переходят на мазут 28
Суд отпустил из-под стражи сотрудника МВД-виновника смертельного ДТП в Киеве 33
Детективы НАБУ обыскали Шевченковский суд 38
Власти Киева просят Минобороны и МВД помочь в борьбе со стихией 49
Школам Киева рекомендуют отменить уроки, а предприятиям – сократить рабочий день 121
Снегопад в Киеве продлится еще почти сутки 46
В Киеве уже выпало 20 см снега 56

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве администраторов антиукраинских групп в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что два жителя столицы создали в соцсетях ряд аккаунтов, через которые осуществляли администрирование и модерирование антиукраинских сообществ.

«Злоумышленники размещали на интернет-страницах материалы с призывами к свержению конституционного строя и государственной власти, популяризации незаконных вооруженных формирований ОРДЛО и распространяли информацию, которая дискредитирует проведение антитеррористической операции», - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБ Украины обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами осуществления противоправной деятельности.

Сейчас проверяется информация о связях пропагандистов с представителями российских спецслужб и боевиками незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления.

В рамках открытого уголовное производство по ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

104
Теги