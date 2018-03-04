Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве администраторов антиукраинских групп в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что два жителя столицы создали в соцсетях ряд аккаунтов, через которые осуществляли администрирование и модерирование антиукраинских сообществ.

«Злоумышленники размещали на интернет-страницах материалы с призывами к свержению конституционного строя и государственной власти, популяризации незаконных вооруженных формирований ОРДЛО и распространяли информацию, которая дискредитирует проведение антитеррористической операции», - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБ Украины обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами осуществления противоправной деятельности.

Сейчас проверяется информация о связях пропагандистов с представителями российских спецслужб и боевиками незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления.

В рамках открытого уголовное производство по ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.