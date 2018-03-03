В результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 63 населенных пункта в 8 областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
Так, в Николаевской области обесточены – 14 населенных пунктов, Запорожской и Кировоградской – по 10, Одесской – 9, Черкасской – 7, Донецкой – 6, Днепропетровской – 4 и Черниговской – 3.
Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.
Временно ограничен въезд крупногабаритных транспортных средств в Киев.
Для расчистки дорог временно ограничено движение крупногабаритного транспорта в Киевской области на подъездах к Киеву (М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, М-03 Киев-Харьков-Довжанский, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев Чоп, М-07 Киев-Ковель-Ягодин) и для всех видов транспорта в Николаевской области (Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев).
Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.
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