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В результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 63 населенных пункта в 8 областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, в Николаевской области обесточены – 14 населенных пунктов, Запорожской и  Кировоградской – по 10, Одесской – 9, Черкасской – 7, Донецкой – 6, Днепропетровской – 4 и Черниговской – 3.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Временно ограничен въезд крупногабаритных транспортных средств в Киев.

Для расчистки дорог временно ограничено движение крупногабаритного транспорта в Киевской области на подъездах к Киеву (М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, М-03 Киев-Харьков-Довжанский, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев Чоп, М-07 Киев-Ковель-Ягодин) и для всех видов транспорта в Николаевской области (Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев).

Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.
ForUm

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