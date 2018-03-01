В России создана и прошла испытания новая ракета с энергетической ядерной установкой.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, сообщает УНИАН.
«В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружений: стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой», - сказал глава России.
«Ни у кого другого такого оружия пока нет», - добавил Путин.
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