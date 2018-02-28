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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в грубой форме обругал Ксению Собчак во время записи предвыборных дебатов на канале «Россия 1» 28 февраля.

Жириновский потребовал, чтобы ведущий Владимир Соловьев заставил Собчак замолчать, а затем назвал ее «******» [проституткой]. «Вы правда считаете, что мужчина может так разговаривать с женщиной?» — приводит слова Собчак Медуза.

На сети опубликован только момент со словами Жириновского, что предшествовало этой перепалке, неизвестно. Своими репликами Жириновский прервал выступление Сергея Бабурина и начал спорить с Собчак, после чего она облила его водой.

 

 

Трансляция дебатов велась в прямом эфире на Дальний Восток, но после инцидента ее прервали и перенесли на час.  
ForUm

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