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Военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России. Об этом во время конференции по разоружению заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Ядерному разоружению препятствует и сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе, сопровождающееся дестабилизирующей практикой т.н. «совместных ядерных миссий». Как всем хорошо известно, в рамках их миссий с грубым нарушением Договора о нераспространении неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков. Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против Российской Федерации», – отметил он.

При этом Ларов заявил, что Россия «не имеет развернутого тактического ядерного оружия и не проводит отработку его применения». «Мы сосредоточили имеющиеся боеприпасы на центральных базах хранения на своей национальной территории», – отметил он.

«В этих условиях наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе не просто рудимент «холодной войны», а явно агрессивная позиция. Надеюсь, европейским гражданам удастся сказать твёрдое «нет» размещению на своей территории оружия самого массового уничтожения, причём принадлежащего тому единственному государству, которое уже применило его против населения Хиросимы и Нагасаки», – подчеркнул глава МИД РФ.

Напомним, 5 февраля президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Россия разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер», которые могут нести ядерный заряд, и намерена оставить их здесь на постоянной основе.

 
ForUm

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