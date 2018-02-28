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Компания Amazon заключила сделку о покупке стартапа Ring — разработчика умных дверных звонков, который недавно привлек $160 млн инвестиций при оценке близкой к $1 млрд. Общая сумма привлеченных инвестиций превысила $209 млн, согласно Crunchbase, сообщает Ain.ua.

Точная сумма сделки не называется, однако по данным медиа, сумма сделки составляет более $1 млрд.

О сделке уже сообщили ряд СМИ, в том числе — GeekWireReuters и TechCrunch со ссылкой на собственные источники. 

Как предполагает издание VentureBeat, сделка может помочь Amazon в борьбе за рынок доставки «к порогу» и нишу умных устройств, возможно — будет проводиться интеграция с умной колонкой Alexa. 

Общий объем привлеченных компанией инвестиций по данным Сrunchbase — $209 млн. Компания дебютировала в 2013 году на Shark Tank, тогда ее продукт назывался DoorBot. Команда искала $700 000 за 10%, но не нашла инвестора, сообщает TechCrunch. 

В 2016 году продажи компании Ring составили около $155 млн. Тем не менее, стартап все еще не вышел на прибыльность. Один из самых известных продуктов компании — умный дверной звонок, который имеет Wi-Fi-подключение и камеру, так что пользователь, даже находясь не дома, может отслеживать посетителей у двери и общаться с ними.

В киевском офисе на сегодняшний день работает около 450 человек. Изначально разработчики в украинском офисе занимались разработкой программного обеспечения в области машинного обучения, компьютерного зрения, интеллектуального анализа данных и других сфер искусственного интеллекта для использования в продуктах Ring. Теперь в киевском офисе также есть отдел по разработке устройств и служба поддержки.

Ring открыла R&D-центр в Украине в конце 2016 года. 
ForUm

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