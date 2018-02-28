На въезде в город Ополе в Польше в результате столкновения легкового автомобиля с поездом погибли четверо граждан Украины.

Инцидент произошел вечером 27 февраля около 19:00. Водитель автомобиля по неизвестным причинам выехал на железнодорожные пути, где и произошло столкновение с электричкой, сообщает 112 Украина со ссылкой на издание Naszemiasto.

В результате столкновения погибли три женщины и мужчина. Младшему из погибших было 20 лет, старшему - 60 лет.

На данный момент стало известно, что все четверо были гражданами Украины. Консул Украины в Кракове вместе с Почетным консулом в Ополе принимают меры с целью установить личности погибших и оказать содействие транспортировке тел в Украину.