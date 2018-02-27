Заместитель генерального директора по вопросам стратегического развития акушерско-гинекологической клиники ISIDA в Киеве Олег Петренко стал победителем конкурс на должность руководителя Национальной службы здоровья. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Имеем победителя конкурса на должность руководителя Национальной службы здоровья Украины. Среди 14 кандидатов на эту решающую должность Национальная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы выбрала Олега Петренко. Поздравляем с победой», – написала она.

По словам Супрун, победитель конкурса имеет большой положительный опыт в сфере здравоохранения. «Олег Петренко является опытным менеджером и одним из экспертов, которые разрабатывали концепцию реформирования системы здравоохранения, положенную в основу закона об изменениях финансировании медицины. В то же время на новой должности перед ним будет стоять большой вызов - построить уникальную для системы здравоохранения Украины службу», – подчеркнула и.о. министра.

Супрун заявила, что НСЗУ будет обеспечивать кардинально новый принцип отношений между человеком и медицинской системой. «Именно Национальная служба здоровья будет реализовывать справедливый принцип оплаты медицинских услуг - деньги за пациентом. НСЗУ станет той структурой, которая будет защищать права пациентов и врачей иметь доступ к лечению и получать достойную оплату труда. НСЗУ должен быть гарантом медицинской реформы, а ее руководитель - обеспечить надежную, прозрачную и эффективную работу службы», – отметила она.

По словам Супрун, решение о назначении победителя конкурса на должность главы НСЗУ будет приниматься на заседании правительства.