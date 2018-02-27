также в разделеОбщество
27 февраля. Картина дня 46
Адвокат: Сенцов по-прежнему находится в колонии 16
Определен победитель конкурса на должность главы Нацслужбы здоровья 32
В Гомеле состоится форум регионов Украины и Беларуси 14
Стецю стало плохо во время выступления на форуме 36
Дронову и Зайцевой зачитали обвинительный акт 48
На Запорожье из-за непогоды ограничили движение на 3 автодорогах 30
Гройсман назвал Hyperloop инициативой Омеляна 15
Боевики запретили медикам увольняться и выезжать из «Л/ДНР» 42
В ГПУ назвали мифом заявления о возврате денег Януковичу 56
Сенцов пропал из тюрьмы на Урале 54
В Польше задержали подозреваемых в поджоге офиса закарпатских венгров 41
В Харькове начался суд по существу над Зайцевой и Дроновым 60
В суд направили обвинительные акты против двух «титушек» из «Оплота» 31
Россия снова пустила поезда через Украину 387
Рада усилила ответственность за нарушения на границе 35
Климкин и Москаль видят «внешний след» в поджоге Общества венгерской культуры 27
В Украине впервые за 3 года проверят аптеки 62

Львовские активисты заявили о намерении заблокировать концерт певицы Ирины Билык, запланированный на 6 марта в местном театре оперы и балета.

Об этом журналистам во время пресс-конференции заявил активист «Добровольческого движения ОУН» Антон Петривский, сообщает Укринформ.

«Мы несколько раз связывались с продюсером Ирины Билык и выдвигали простое требование, чтобы певица признала Россию страной-агрессором, а Крым – оккупированной территорией. На прошлой неделе я общался с продюсером, и он сказал, что Ирина Билык не будет делать такого заявления», - отметил Петривский.

Кроме обещания заблокировать концерт, представители ряда общественных организаций, в частности «Добровольческого движения ОУН», «Сопротивления Романа Шухевича» и «Духа нации», обратились к гендиректору Львовского национального академического театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой Василию Вовкуну с просьбой не допустить проведения концерта.

 «Если же руководители Львовской оперы не отменят концерт, театр будет заблокирован. Вероятнее всего это будет мирный протест: не пустим зрителей в помещение», - отметили активисты.

По их словам, певица уже несколько раз делала неоднозначные шаги, которые касаются ее гражданской позиции.

В частности, в 2015 году Билык посетила оккупированный Крым через территорию России, хотя могла проехать через украинскую границу. Впоследствии она побывала в Кремлевском дворце, где приняла участие в праздновании юбилея российского певца Филиппа Киркорова.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

55
Теги