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Главная христианская святыня – храм Гроба Господня в Иерусалиме в воскресенье закрыл свои двери в знак протеста против изменений в налоговом законодательстве Израиля и нового закона, который может позволить государству изымать у церкви участки земли. Об этом сообщает ВВС.

О закрытии храма, который считается одним из самых священных мест для христиан по всему миру, в совместном заявлении объявили представители католической и греко-православной общин, а также Армянской апостольской церкви.

Храм сегодня разделен между несколькими христианскими конфессиями: главным образом, греко-православной, католической и армянской, а также в меньшей степени – коптской, сирийской и эфиопской.

Однако сторонники законопроекта считают, что страхи церквей не обоснованы.

Церковь Гроба Господня считается одним из самых священных в мире мест для христиан. Многие верующие считают, что на месте, где она находится, принял мученическую смерть, был погребен и впоследствии воскрес Иисус Христос.

Ежегодно храм посещают сотни тысяч паломников и туристов со всего мира.

Это первый случай с 1900 года, когда двери храма закрылись по политическим причинам.

По словам иерархов трех церквей, решение было принято в знак протеста против «дискриминационного и расистского законопроекта», который сейчас рассматривает правительство Израиля.

Сторонники законопроекта в то же время утверждают, что его основная цель – защитить израильтян, живущих на бывших церковных землях, сегодня проданных девелоперским компаниям.

Однако, по мнению священников, новый закон может усложнить продажу земель церковью, средства от которой составляют значительную часть дохода религиозных организаций.

Также они недовольны попытками ввести налог на собственность церкви, которая в Иерусалиме юридически приравнена к коммерческой недвижимости.

После протеста иерархов профильный комитет израильского правительства отложил рассмотрение законопроекта на неделю.

Когда именно двери храма откроются снова, на данный момент неизвестно.

 
ForUm

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