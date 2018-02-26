В Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приглашен народный депутат Украины Сергей Мельничук.

Пресс-служба НАПК сообщает, что находясь в статусе народного депутата Украины и будучи субъектом, на которого распространяется действие Закона Украины «О предотвращении коррупции», Мельничук входит в состав исполнительного органа ООО «МБР-Трейд».

«В этом случае есть факт нарушения лицом установленных законом ограничений относительно занятия другой оплачиваемой деятельностью, а именно нарушение лицом установленных законом ограничений относительно вхождения в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, или наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли (кроме случаев, когда лицо осуществляет функции по управлению акциями (долями, паями), принадлежащими государству или территориальной общине, и представляет интересы государства или территориальной общины в совете (наблюдательному советов и), ревизионной комиссии хозяйственной организации) (часть вторая статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях)», - пояснили в агентстве.

Мельничук приглашен прибыть в НАПК 28 февраля в 10:00.

В агентстве напоминают, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.