также в разделеОбщество
26 февраля. Картина дня 19
В ГПУ не отрицают связь Крысина с главой Николаевской ОГА 16
Завтра суд Лондона рассмотрит дело Приватбанка против Коломойского и Боголюбова 24
В Белой Церкви построят международный аэропорт 36
Консульство РФ в Одессе облили краской и закидали файерами 42
Прокуратура: Под Радой Крыма в феврале 2014 митинговали российские военные 35
Новый глава КСУ отказался от охраны и спецавтомобиля 18
Похищенных украинских пограничников перевели из Москвы в Брянск 61
Минобороны: Россия создала в Крыму мощную группировку для контроля Черного моря 58
Полиция заявляет об уменьшении количества квартирных краж 14
Синоптики предупреждают: в Украине выпадет до 35 сантиметров снега 171
Суд арестовал имущество Труханова и его зама 30
Группа «Карпаты»: В «ЧВК Вагнера» воюют около 40 украинцев 84
Полиция открыла дело из-за красных флагов на марше нацгвардейцев 63
Кольченко обследовали в больнице 24
Из-за скандала с Медведчуком Сорос сменил главу фонда «Відродження» 99
Освобожденный по обмену одессит захотел вернуться из «ДНР» 73
На Днепропетровщине задержали боевика «Востока» 37

В Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приглашен народный депутат Украины Сергей Мельничук.

Пресс-служба НАПК сообщает, что находясь в статусе народного депутата Украины и будучи субъектом, на которого распространяется действие Закона Украины «О предотвращении коррупции», Мельничук входит в состав исполнительного органа ООО «МБР-Трейд».

«В этом случае есть факт нарушения лицом установленных законом ограничений относительно занятия другой оплачиваемой деятельностью, а именно нарушение лицом установленных законом ограничений относительно вхождения в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, или наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли (кроме случаев, когда лицо осуществляет функции по управлению акциями (долями, паями), принадлежащими государству или территориальной общине, и представляет интересы государства или территориальной общины в совете (наблюдательному советов и), ревизионной комиссии хозяйственной организации) (часть вторая статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях)», - пояснили в агентстве.

Мельничук приглашен прибыть в НАПК 28 февраля в 10:00.

В агентстве напоминают, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги