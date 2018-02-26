По факту травмирования ребенка в столичном аквапарке начато уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции Киева.

В субботу вечером в дежурную часть Оболонского управления полиции от мужчины поступило сообщение о том, что во время отдыха в аквапарке на его на 11-летнего сына упала часть конструкции, в результате он получил травму головы.

По предварительной информации, на мальчика упала часть пластикового каркаса горки.

Следственным отделом начато уголовное производство по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Полиция выясняет подробности и обстоятельства травмирования ребенка. Проводится проверка.

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