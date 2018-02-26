В результате взрыва в британском городе Лестер пострадали шесть человек, полностью уничтожен двухэтажный дом.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на лестерский госпиталь, куда доставили пострадавших.

«Шесть человек были доставлены в больницу - в том числе двое находятся в критическом состоянии», - пишет издание.

Также отмечается, что взрывом полностью уничтожено двухэтажное здание, в котором располагался магазин, сообщает Укринформ.

Пресс-секретарь службы пожарной и спасательной службы Лестершира заявила, что проводятся поисково-спасательные работы. Привлечены дополнительные специализированные поисково-спасательные команды, включая поисково-спасательную собаку из соседнего Линкольншира. С близлежащих предприятий и домов эвакуировали людей.

Британская полиция заявляет, что пока нет признаков того, что взрыв в городе Лестер связан с терроризмом.