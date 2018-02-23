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Неизвестный поджег помещение редакции ривненского информационного портала «Четвертая власть», специализирующегося на расследованиях коррупции в местных органах власти. Об этом говорится на странице портала в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел 22 февраля около 19:00.

«Около 19:00 в редакцию зашел неизвестный и поджег зажигательную смесь. Огонь повредил помещение на первом этаже здания. К счастью, никто не пострадал», - говорится в сообщении.

По словам журналистки Инны Белецкой, мужчина зашел на первый этаж редакции облил бензином все и поджег, вышел, не скрывая лица.

Работа сайта портала пока заблокирована из-за того, что у компании провайдера, услугами которой пользуются журналисты, были украдены серверы.
ForUm

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